ملتقى توظيف إيتيدا يتيح 2400 فرصة عمل جديدة بمشاركة 78 شركة

تنظم هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ملتقى التوظيف الثالث عشر، عبر الإنترنت، يوم السبت المقبل 9 مارس الجاري. ويوفر الملتقى فرصة للشباب الباحثين عن فرص العمل في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرتبطة بها والتوصل الفعال مع الشركات المشاركة وإجراء مقابلات مع ممثلي تلك الشركات العاملة في صناعة التعهيد ومراكز تصدير الخدمات المتخصصة.

ويتيح الملتقى الذي يفتتحه المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي للهيئة، أكثر من 2400 فرصة عمل جديدة في مجالات تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد من خلال 78 شركة من كبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من البنوك وشركات الموارد البشرية.

جدير بالذكر أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" تستهدف من خلال تلك الملتقيات تشبيك الكوادر المؤهلة من الطلبة والخريجين الباحثين عن فرص عمل في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، بالشركات العاملة بالقطاع كما تعمل تلك الملتقيات على رفع الوعي الوظيفي عند الشباب المصري ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل المناسبة والمتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى.