جامعة طنطا: ترقية 10 من أعضاء هيئة التدريس وتعيين 16 مدرساً

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته السادسة للعام الجامعي 2023/2024، المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من فتوح راشد ابو الفتوح بكلية الصيدلة، محمد مشرف يوسف خضر بكلية الآداب.

وقرر المجلس، التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من محمد عبد المتعال السيد صفا ،أميرة كامل بدير الطوخي، فاطمة محمد خيرى السيد ،سناء عبدالفتاح مصطفي، ايمان على عبد المنصف بكلية الطب ، هبة محمد محمد محمد بكلية التربية ، عصام حلمى محفوظ شرف الدين بكلية الهندسة ، علياء على محمد على الخولى بكلية التربية الرياضية.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من نهلة السباعي مصطفى السباعي، مصطفى محمد عبد الستار الباجوري، أحمد عبد الواحد على عبد الواحد ، أحمد رضا عثمان الروينى، مروة مسعد الجوهري، محمد احمد أحمد الملاح ، مروة أحمد عبد الرحمن مبارك ، داليا محمد على القماح ،محمد ابراهيم حسن ، مصطفى السباعي فراج حماد ، محمد أيمن محمد حسن ، آيه محمد السيد النعناعي ، عمر محمد مصطفى مسعود بكلية الطب ، أميرة مصطفى مصطفى مصطفى ، رانا عبد الحميد عبد المجيد الجزار بكليه طب الاسنان ، بسمه محروس حسن الفطاطرى بكلية الصيدلة .



والموافقة على منح (٤٣) درجة دبلوم، وعدد (١٨٧) درجة ماجستير، وعدد ( ٦٩ ) درجة الدكتوراه.