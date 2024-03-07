نقيب الممثلين يفاجئ الجميع: الزمالك سيفوز على الأهلي بنتيجة 6/2

كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، عن توقعاته لمباراة الزمالك والأهلي المرتقبة، في نهائي كأس مصر، والتي ستقام بالمملكة العربية السعودية.

وقال الفنان أشرف زكي في تصريحاته لبرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس" مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إنه متوقع فوز الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة 6/2 والتتويج ببطولة كأس مصر بالسعودية.

وأضاف، أن الزمالك أبرم صفقات عديدة ومميزة أبرزها عبدالله السعيد وناصر ماهر، وقادرة على صناعة الفارق والتتويج بالبطولات والفوز على الأهلي.

ووجه نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، الشكر للمستشار تركي أل الشيخ، بعد المجهودات الكبيرة التي يعملها من أجل إخراج المباراة بالشكل الذي يليق بمصر والسعودية.