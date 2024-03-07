الإسكندرية الأزهرية.. الخامس في مسابقة «درع الإتحادات الطلابية»

حصد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب منطقة الإسكندرية الأزهرية، المركز الخامس في مسابقة درع الاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية، والتي نظمتها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف في يناير الماضي، وسط مشاركة ٢٧ مكتبًا تنفيذيًّا على مستوى الجمهورية.

وتقدم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بخالص التهاني القلبية لطلاب الاتحاد، وللمكتب التنفيذي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به رعاية الطلاب، ومسئولي المكتب التنفيذي، كما يقدم التهنئة لهم، وأيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.