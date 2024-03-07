مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن منطقة الحوامدية بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ غرفة مناورة لربط خط طرد قطر ٨٠٠ مم لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحوامدية، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة ١٠ ساعات بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٨/ ٣ / ٢٠٢٤ وحتي الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٩/ ٣/ ٢٠٢٤ للربط على الخط القائم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.