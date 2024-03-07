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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انقطاع المياه عن بعض مناطق شبرا الخيمة لمدة 16 ساعة.. اعرف المواعيد

المياه
المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، انقطاع المياه عن مناطق شبرا الخيمة وبهتيم (قسم أول شبرا الخيمة – قسم ثان شبرا الخيمة)، وذلك اعتباراً من الساعة 9 من صباح يوم السبت الموافق 9-3-2024 وحتى الساعة 1 صباح يوم الأحد الموافق 10-3-2024 لمدة 16 ساعة.

وارجعت الشركة، سبب الانقطاع نظراً للقيام بأعمال تحويل مسار خطى المياه اقطار 1200مم و 800مم بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة، وذلك بناءاً على طلب الهيئة العامة للطرق والكبارى ومحافظة القليوبية لاستكمال مطالع ومنازل الدائرى بمنطقة أم بيومى.

 

وتهيب الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

 

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب  على رقم 01206665125

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