مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع مشروعات المنصورة الجديدة

قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة ميدانية لمدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة بالمدينة، يرافقه المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز.

واستهل مساعد نائب رئيس الهيئة، الزيارة بمشاهدة عرض لمشروعات مدينة المنصورة الجديدة، شمل مشروع سكن مصر وجنة والإسكان ذي الطابع المميز، ومشروعات المرافق، وكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ومحطة تحلية مياه البحر، ومحطة معالجة الصرف الصحي.

ثم قام مسئولو " الإسكان " بجولة تفقدية بمشروع سكن مصر " المرحلة الثانية "، ومنطقة الكورنيش، والممشى السياحي والڤيلات بالمرحلة الأولى.

وفي ختام الجولة الميدانية، أثنى المهندس أحمد عمران على الجهد المبذول بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وأكد ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات الجارية بنفس الجودة في المواعيد المقررة.

فى سياق آخر، قال الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تنظيم احتفالية لذوى الهمم بشاطىء قادرون بلاج، بالتنسيق بين الجهاز، ومجلس الأمناء برئاسة الدكتور أسامة التابعى حفيلة، وجمعية الرياضيين لرعاية متحدى الإعاقة بدمياط الجديدة، وذلك بحضور طلاب المدارس الفكرية والصم والبكم.

وقد شملت الاحتفالية مسابقات ترفيهية وفنية وسط فرحة عارمة من الحاضرين، بما كان له مردود إيجابي فى نفوس ذوى الهمم وأسرهم.

وأكد رئيس جهاز دمياط الجديدة، توفير مختلف أوجه الدعم والرعاية لذوى الهمم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، بما يسهم فى دمجهم فى المجتمع.