استراتيجية التعليم العالي تهدف إلى تحقيق التكامل مع مؤسسات الإنتاج

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن استراتيجية الوزارة تستهدف تحقيق التكامل مع مؤسسات الإنتاج.

وأوضح وزير التعليم العالي أن محور التكامل يعد أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ونوه وزير التعليم العالي إلى أن هذا المحور يهدف إلى تحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية لسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم.

وأضاف وزير التعليم العالي أن ذلك يأتي في إطار الأنشطة الاقتصادية التي يتميز بها كل إقليم في مختلف المجالات وأبرزها الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة، والعمران، والتجارة والخدمات اللوجستية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن تحقيق التكامل يتطلب تشكيل تحالفات إقليمية بين كافة المؤسسات التعليمية، وتقييم معدلات الأداء لكل مؤسسة، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية بأنحاء الجمهورية.

تنفيذ استراتيجية التعليم العالي

ونبه وزير التعليم العالي بأن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بدأت من المجتمع الأكاديمي والبحث العلمي ومشاركة الجامعات والمجتمع المحلي حتى مجلس النواب والشيوخ للقدرة على تفعيل الاستراتيجة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى المحاور السبعة للاستراتيجية والتي حققت العديد من أهدافها على مدار عام كامل منذ إطلاقها في مارس 2023 بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي قدم دعمًا غير محدود لهذه الاستراتيجية.

ونوه وزير التعليم العالي بعقد 5 ورش عمل بمشاركة أكثر من 600 عضو للوصول إلى أفضل الممارسات التي سيتم العمل عليها على مدار عام منذ بداية إطلاق الاستراتيجة.

وشهد وزير التعليم العالي حفل إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، بقاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة، اليوم الخميس.

وحضر حفل إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى كل من: الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس التحالف، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

كما حضر حفل إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وشركاء الصناعة بإقليم القاهرة الكبرى، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

