تجديد حبس المتهم بالتحرش بموظفة داخل كوافير في الطالبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بالتحرش بموظفة داخل كوافير شهير بالطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف فحص كاميرات المراقبة قيام المتهم بملامسة مواطن عفة الموظفة مما دفعها إلى الاستغاثة وطلب الشرطة.

كان قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تحرش داخل كوافير شهير في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين قيام مصفف شعر بهتك عرض موظفة بإحدى الشركات داخل محل كوافير حريمي.

ثمن التوصيلة.. حبس شاب تعدى على سائق توك توك بالسلاح في أوسيم

أمرت نيابة الجيزة بحبس شاب 4 أيام على التحقيقات، بتهمة طعن سائق «توك توك» في أوسيم بالجيزة، بطعنة نافذة في البطن، بسبب خلافات على أجرة التوصيل.



وكشفت التحقيقات أن خلافا نشب بين الطرفين بسبب قيمة التوصيلة، وعلى أثر ذلك استل الزبون سلاحا أبيض “مطواة” سدد بها طعنة نافذة في بطن السائق ليسقط وسط بركة دماء، وحمله الأهالي لأقرب مستشفى.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في القتل وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، كما طلبت التحفظ على أداة الجريمة لفحصها بمعرفة الأدلة الجنائية ورفع آثار ما عليها من آثار دماء، كما كلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه.