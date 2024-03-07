فريق مياه أسيوط للشطرنج يشارك في الدورة الأولى المقامة بالقاهرة

برعاية القابضة للمياه

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد فى بطولة الشطرنج في دورتها الأولى المقامة بمحافظة القاهرة في الفترة من 3 : 7 مارس الجاري وذلك تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه تعزيزا للدور الرياضي وما له من تأثير على زيادة الروابط الإجتماعية بين العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

عبر المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة عن سعادته بمشاركة فريق من أبناء الشركة في بطولة الشطرنج نحو خلق روح المنافسة وتنمية المواهب والقدرات العقلية التى تعود مردودها الإيجابي على سلامة سير العمل.

وقد استضافت شركة مياه القاهرة الشقيقة فريق بطولة الشطرنج الممثل للشركة مع باقى الفرق الممثلة للشركات الشقيقة ليضم الفريق الأستاذ اسماعيل مسعود، والكيميائي مصطفي عبد الشافي، وأحمد محمد والمهندس بلال عبد العليم والذين حرصوا على تمثيل الشركة خلال البطولة بشكل مشرف آملين تحقيق المزيد من النجاحات في المشاركات القادمة.