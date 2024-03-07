سيرة ومسيرة صبرى موسى فى ضيافة منتدى ثقافة وإبداع

يستضيف مركز الإبداع الفنى – بساحة دار الأوبرا – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة أ. د. وليد قانوش، فى السابعة مساء السبت 9 مارس، فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع الذى يشرف عليه الكاتب الصحفى طارق الطاهر.

تقام هذه الفعالية بعنوان "صبرى موسى.. ساحر الكتابة.. مسيرة مبدع"، يتحدث فيها الكاتبة الصحفية الكبيرة أنس الوجود رضوان زوجة المبدع الكبير الراحل صبرى موسى، والكاتب الصحفى القدير أيمن الحكيم صاحب كتاب "صبرى موسى.. ساحر الكتابة .. سيرة وأوراق واعترافات"، حيث يتم إلقاء الضوء على سيرة ومسيرة صبرى موسى صاحب الإنجازات الصحفية والإبداعية المتميزة والرائدة فى مجالات القصة والرواية والكتابة للسينما بعدد من السيناريوهات لأفلام مهمة فى مسيرة السينما المصرية مثل البوسطجى، الشيماء، قنديل أم هاشم، قاهر الظلام، رغبات ممنوعة، أين تخبئون الشمس، بالإضافة لريادته فى مجال أدب الرحلات.

وتتويجا لهذه المسيرة المتميزة حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية فى الأدب 1974، وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى عن أعماله القصصية والروائية 1975، جائزة بيجاسوس من أمريكا 1978، وسام الجمهورية للعلوم والفنون 1992، جائزة الدولة للتفوق 1999، وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب 2003.

صالون "نفرتيتي" يحتفي برمضان فى قصر الأمير طاز

من ناحية أخرى، يستضيف قصر الأمير طاز – بشارع السيوفية بحى الخليفة – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة ا.د وليد قانوش فى السادسة مساء السبت القادم ( 9 مارس)، أمسية جديدة من أمسيات صالون "نفرتيتي" الثقافي.

يتناول الصالون كل ما تعلق في أذهان المصريين وارتبط بشهر رمضان، ومستعرضا لكل المظاهر والعادات والتقاليد التي تمنح الشهر الكريم المذاق المصري المميز.. من خلال حوار مفتوح يتطرق الصالون لكل ما يمثل الذكريات الأسرية وما تحمله من حفاوة بشهر الصيام عن الفنون والطقوس وكل ما ارتبط في أذهان أهل مصر ومشاعرهم المتعلقة بالبركات التي تحل عندما يحين الشهر الكريم.. بداية من رؤية الهلال مرورا بعادات الفطار وموائد الرحمن وحتى حلول ليلة العيد.

يستضيف الصالون: الدكتور أسامة طلعت - رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وأستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، الدكتور سعيد المصري - أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ومستشار وزير الثقافة لتطوير المنظومة الثقافيّة. والفنانة شويكار خليفة - مخرجة الرسوم المتحركة في التليفزيون المصري ورئيسة قناتي الاسرة والطفل والدراما السابقة.

جدير بالذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي يعقد لقاءاته شهريا داخل قصر الأمير طاز، لمناقشة أحد القضايا الثقافية والفكرية أو الأثرية المثارة على الساحة والتي تمس الحضارة المصرية وتراثها الإنساني، ويقوم بإعداده ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام وهن: مشيرة موسى و كاميليا عتريس ونيفين العارف وأماني عبد الحميد وفتحية الدخاخني والإذاعية وفاء عبد الحميد.