تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة الفيحاء اليوم في دوري روشن السعودي

يلتقي فريق الشباب السعودي اليوم الخميس، مع نظيره فريق الفيحاء في لقاء قوي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والفيحاء في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة الفيحاء اليوم

حراسة المرمى: محمد العبسي.

خط الدفاع: رومان سايس، متعب الحربي، حمد اليامي، إياجو سانتوس.

خط الوسط: حسين القحطاني، جوستافو كويلار، إيفان راكيتيتش، مصعب الجوير.

خط الهجوم: كالرلوس جونيور، حبيب ديالو.

ترتيب الشباب والفيحاء في الدوري السعودي

يخوض فريق الفيحاء مباراة اليوم وهو في المركز التاسع برصيد 28 نقطة جمعهم من 22 مباراة، تفوق في 7 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وهزم في 8 مباريات.

بينما يدخل الشباب المباراة في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، من 22 مباراة، تفوق في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وهزم في 9 مباريات.