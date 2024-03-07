بسبب الخلافات الأسرية.. زوج يطعن طليقته بالدلنجات

شهدت منطقة عبود بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة جريمة قتل بوضح النهار أمام مدرسة غبتدائية حيث شرع شخص بقتل طليقته أمام طفله لتكون الواقعة الثانية التى حدثت بمركز الدلنجات فى أقل من شهر وذلك بسبب الخلافات، تم إبلاغ النيابة التى انتقلت لمكان الحادث لمعاينة الجثة

وترجع الواقعة الي قيام زوج من قرية أبوسيف القريبة من منطقة عبود بالدلنجات بإنتظار طليقته والتى تقيم بقرية النجارين التابعة للمركز وذلك أثناء قيامها بمصاحبة ابنها الصغير إلى المدرسة الابتدائية الموجوده بالمنطقة وأثناء مشاهدته لهما خرج عليها محاولا أصطحاب الطفل فحدثت بينها مشاجرة أمام باب المدرسة ما كان من الزوج الا ان أخرج مطواه من بين ملابسه وقام بطعنها امام طفلهما وفر هاربا ولفظت السيدة أنفاسها على الفور ولم يستطع الاهالى إسعافها وتم إبلاغ قسم شرطة الدلنجات وفى مشهد مأساوى ظلت جثة السيدة أمام المدرسة حتى حضور النيابة لمعاينة الجثة ومعرفة سبب الحادثة وفور حضور النيابة امرت بوضع الجثة بمشرحة مستشفى الدلنجات وامرت مباحث الدلنجات بسرعة ضبط الجانى ومعرفة سبب الواقعة وضبط الاداة المستخدمة.

الجدير بالذكر ان هذه الواقعة ليست الواقعة الوحيدة والتى تسببت فيها الخلافات الزوجية وقانون الاحول الشخصية ومحاكم الاسرة حيث شهدت الدلنجات فى اواخر الشهر الماضى أيضا واقعة مماثلة حيث قام زوج بطعن زوجته وشقيقها بمنطقة الصاوى واثناء خروجهما من لجنة الافتاء والتى حولتهما المحكمة لها لحل النزاع بينهما فما كان الا ان احتد الخلاف بينهما فقام على اثرها الزوج بطعن زوجته وشقيقها بمطواه وفرع هاربا الا ان العناية الالهية تدخلت وتم نقل المصابين لمستشفى الدلنجات فى حالة خطرة وتم إنقاذها.