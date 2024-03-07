مواجهات قوية لتنس الطاولة "رجال وسيدات" في ربع نهائي الألعاب الأفريقية

يستعد منتخب مصر لتنس الطاولة سيدات لمواجهات الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الأفريقية 2023، بغانا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري، وتواجه سيدات مصر للفرق أمام سيدات الجزائر.

وحقق منتخب مصر للسيدات الفوز في الدور الأول على سيدات غانا بثلاثة أشواط نظيفة بجانب الفوز على أوغندا بثلاثة أشواط نظيفة.

ويلعب منتخب تنس الطاولة رجال للفرق، أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، وحقق منتخب مصر الفوز في الدور الأول على الجابون بثلاثة أشواط نظيفة، بجانب الفوز على إثيوبيا بنفس النتيجة.

وحققت مصر 4 ميداليات متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية بغانا حتى الآن في تنس الطاولة، وحقق هنا جودة ذهبية بجانب فضية لدينا مشرف، وحقق عمر عصر ذهبية، بجانب محمد البيلي ميدالية برونزية.

تبدأ اليوم منافسات الدور ربع النهائي لتنس الطاولة في تمام الثانية عشر ظهراً بتوقيت مصر وتقام المنافسات في مركز أكرا الدولي للمؤتمرات.