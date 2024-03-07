نائب محافظ أسوان تتفقد عدد من المشروعات الخدمية بإدفو

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمتابعة سير الأعمال بالمشروعات الخدمية الجارية بمختلف قطاعات العمل العام ، قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بمركز إدفو ، والتى تضم 36 فصل دراسى، بتكلفة 35.4 مليون جنيه ، ومن المقرر نهوها فى منتصف يناير من العام القادم.

كما قامت نائب المحافظ بمرافقة إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، ومسئولى الجهات التنفيذية المختصة بتفقد مشروع الإحلال والتجديد لمدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسى ، والتي تضم 33 فصل دراسى وبتكلفة 24 مليون جنيه ، ومقرر نهوها فى نوفمبر القادم.

وشملت الجولة التفقدية للدكتورة غادة أبو زيد أيضاً تفقد مشروع إنشاء المركز التكنولوجى بتكلفة 10 مليون جنيه ، وتفقدت كذلك مشروع إنشاء مول حورس بمدينة إدفو " سكنى – تجارى " والذى يقع على مساحة 2308 م2 حيث سيضم المول بدروم ودور أرضى و 7 أدوار علوية لتحقيق المردود الإيجابى منه لأهالى المدينة ، ثم قامت غادة أبو زيد بتفقد مشروع التطوير والتجميل بشمال المدينة ضمن الخطة الإستثمارية بتكلفة 3.5 مليون جنيه ، ويضم تنفيذ أعمال البلدورات والأرصفة والدهانات والتشجير ، وكذا مشروع الرصف بالشوارع المختلفة بمدينة إدفو بتكلفة 40 مليون جنيه ، وبأطوال تصل إلى 10 كيلو متر ، وأختتمت نائب المحافظ جولتها بعقد إجتماع مع فريق الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة الخاص بالملاريا، وتم التأكيد على تكثيف البرامج والندوات التوعوية بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.