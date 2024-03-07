جدول مباريات اليوم الخميس 7 مارس 2024 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والقارية، حيث تقام الليلة مواجهات ساخنة في بطولة الدوي الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي والدوري السعودي.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء ليفربول أمام سبارتا براج في الدوري الأوروبي، بجانب صدام النصر السعودي ضد الرائد في دوري روشن السعودي.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

فيوتشر أمام زد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport ".

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الوحدة أمام ضمك، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة SSC HD1.

الشباب ضد الفيحاء، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة SSC HD.

النصر أمام الرائد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

ليفربول أمام سبارتا براج، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

روما ضد برايتون، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

بايرن ليفركوزن أمام كارباج أجدام في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

مارسيليا ضد فياريال، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

بنفيكا أمام جلاسكو رينجرز، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

فرايبورج ضد وست هام يونايتد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD2".

ميلان أمام سلافيا براج، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي اليوم

ليل أمام شتورم جراتس، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.

أياكس أمستردام أمام أستون فيلا، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.

مولده ضد كلوب بروج، في تمام 07:45 مساءً بتوقيت مصر، 08:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports xtra 1.

سيرفيت السويسري أمام فيكتوريا بلزن، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.

سانت جيلواز ضد فناربخشة، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.

دينامو زغرب أمام باوك سالونيكا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD xtra1.