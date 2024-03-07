مشروعان بكلية الهندسة والكلية المصرية الصينية لجامعة القناة.. يفوزان في برنامج eGP

في إطار خطة الدولة لدعم الشباب وتطوير ثقافة ريادة الأعمال، وتطوير مشاريع التخرج بما يفيد الطلاب والجامعة والمجتمع، اعلن صندوق دعم المبتكرين و النوابغ بوزارة التعليم العالي عن انتهاء المرحلة الثانية من برنامج eGP، والذي يهدف إلى تحويل مشروعات تخرج طلاب الجامعات المصرية إلى شركات ناشئة.

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة عن فوز مشروعين من جامعة قناة السويس في برنامج eGP لتمويل مشروعات التخرج، التابع لصندوق دعم المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي،

وأضاف "مندور" أن جامعة قناة السويس تحرص على تقديم الدعم وتوفير الخدمات والإمكانات المتاحة، من أجل تنمية قدرات طلابها وشباب باحثيها، من أجل الفوز في جميع المنافسات العلمية التي تشارك فيها الجامعة.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة استطاعت الفوز بدعم مشروعين للتخرج الأول مقدم من الكلية المصرية الصينية و الثاني من كلية الهندسة.

مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به صندوق دعم المبتكرين و النوابغ بجامعة قناة السويس، والتعاون المثمر و الخدمات المتعددة التي يقدمها للطلاب والباحثين.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المشاريع الفائزة من الجامعة بدعم وتمويل مشروعات التخرج التابع لصندوق دعم المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي هي...

•• مشروع روبوت متسلق النخيل لجني النخيل وتقليمه

التابع للكلية المصرية الصينية وقدمه الطلاب :

•بولا رزيق عدلي صليب

•تسنيم محمد أحمد درويش

•شادي إسحاق جاد خليل

•كريم أحمد عزت محمد

•سلوى محمود إسماعيل علي

أما المشروع الثاني هو

•• مشروع يهدف إلى الاستفادة من المخلفات الزراعية والمنزلية وتحويلها إلى مصادر للطاقة

تابع لكلية الهندسة قسم الميكانيكا

أعضاء الفريق هم

• محمود محمد علي محمد

•محمود سليم سليم

•أحمد عبدالعزيز محمد

•محمد رمضان مبروك

•مصطفى سعيد محمد

•إسلام محمد أحمد

يذكر أن منسق صندوق دعم المبتكرين والنوابغ بجامعة قناة السويس الدكتورة أفنان بركات قد

ساهمت في تدريب الطلاب ومتابعة كتابة المشروع وخطة العمل في كل مراحل التقديم .

الجدير بالذكر أن برنامج eGp الذي أطلقه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ نوفمبر الماضي، انطلقت رحلة تحويل مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية إلى شركات ناشئة، حيث تقدم 151 فريقًا للمسابقة، وخضعوا لفترة تدريب مكثفة، تم خلالها تصفية الفرق إلى 99 فريقًا، وبعد عملية تحكيم دقيقة من جانب خبراء في التخصص ومجال ريادة الأعمال، فاز بدعم الصندوق 25 فريقًا من 14 جامعة (القاهرة، عين شمس، أسيوط، المنصورة، حلوان، سوهاج، قناة السويس، دمياط، بنها، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، العريش، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، 6 أكتوبر)

ومزايا البرنامج هي:

• دعم مالي يصل إلى 100 ألف جنيه مصري لكل فريق لتمويل مشروعه.

• تأهيل الفرق الفائزة لحاضنات ومسرعات ريادة الأعمال.

ويُعد برنامج eGp فرصة استثنائية لطلاب الجامعات لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع حقيقية قابلة للتطبيق.