تفاصيل نشوب مشاجرة بسبب هاتف محمول في الدقي

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل نشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة الدقي، وتبين أن خلاف بين موظف وابنه، مع عاملين في محل هواتف على سعر تغيير شاشة تليفون السبب في الواقعة.

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفى ومصابين بشارع مصدق بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين أن المشاجرة نشبت داخل محل صيانة بين طرف أول "موظف بشركة ونجله" وطرف ثان "عاملان بمحل صيانة المحمول" بسبب قيام الطرف الأول بتغيير شاشة هاتف محمول قبل 3 أشهر بسعر 1700 جنيه واكتشافه حدوث خطأ في التركيب، وعند محاولته استرداد المبلغ وقعت مشاجرة بينه وبين الطرف الثاني، وخلال ذلك شعر بحالة إعياء ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بغيبوبة سكر وإصابة باقي طرفي المشاجرة، جرى نقل المتوفي إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وسط حراسة مشددة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.