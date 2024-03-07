فعاليات حفل ختام الأنشطة الرياضية بنادي قليوب الرياضي

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات حفل ختام الأنشطة الرياضية وتكريم أبطال إفريقيا والجمهورية فى التايكوندو ،الكيك بوكسينج ، الكونغفو الكاراتيه ،السباحة والملاكمة والذى أقيم بنادى قليوب الرياضى.

جاء ذلك بحضور لفيف من نواب مجلسى النواب والشيوخ، والمحاسب محمد أشرف أبو عطية رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة ، و أشرف ابوعطية الرئيس الشرفي للنادى وحضور المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي، والعميد خالد محمود نائب رئيس اتحاد التايكوندو والعقيد علاء هواري عضو الاتحاد المصري للتايكوندو، الدكتور محمد عبدالمؤمن ،وكيل المديرية للرياضة، دعاء نبيه مدير ادارة شباب قليوب ، الكابتن حازم لقمه رئيس مجلس إدارة فرع التايكوندو بالقليوبية، احمد ناجى النوواى المدير التنفيذى للنادى، احمد أشرف ناجية مدير المركز الاعلامى بنادى قليوب الرياضى ولفيف من الشخصيات العامة والتتفيذية بالمحافظة .

وفى كلمته رحب الدكتور محمود الصبروط بالحضور موجها الشكر لمجلس إدارة نادى قليوب والاجهزة الفنية والإدارية وأولياء أمور اللاعبين.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن العمل الشبابي والرياضى يشهد طفرة غير مسبوقه على مستوى الانديه ومراكز الشباب بجميع انحاء الجمهورية في ظل رؤية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على ضروره العمل على الاهتمام وتطوير كافة الانشطة والخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للنشئ والشباب على المستويين الشبابي والرياضي تحقيقا لاستراتيحية الدولة ورؤية مصر 2023 في بناء وتطوير الشخصيه المصرية.

وفى ذات السياق أشاد الصبروط بالطفرة الكبيرة التى يشهدها نادى قليوب الرياضى على مستوى الانشاءات والطرح الاستثماري وتطوير البنية التحتية والتى تساهم بشكل كبير فى تحقيق الانجازات والبطولات الرياضية وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة بالاضافة لزيادة الموارد المالية بالهيئات الشبابية والرياضية وتنوع الأنشطة والبرامج والخدمات المقدمة للنشئ والشباب.

وخلال الحفل أهدى المستشار محمد مصطفى درع الاتحاد المصري للتايكوندو الى الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية تكريما لمجهوداته وانجازاته فى قطاع الشباب والرياضة بالقليوبية، كما قدم النائب عبدالله احمد عبدالله 3 رحلات عمرة الأبطال ذوى المهم بنادى قليوب الرياضي .

بدأ الحفل بالسلام الوطنى ، كلمات ترحيبية ، عروض رياضية وفنية وتبادل الدروع والهدايا التذكارية، واختتم الحفل بتكريم أبطال فريق السباحة الحاصلين على المراكز الاولى ببطولة القاهرة للسباحة ، وابطال ذوى الهمم بمختلف الأنشطة الرياضية، تكريم فريق الكيك بوكسينج الحاصل على بطولة الجمهورية، فريق الملاكمة، فريق التايكوندو الحاصل على المراكز الاولى بكأس مصر فى التايكوندو والمركز الأول ببطولة افريقيا.

وتأتى تلك الأنشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.