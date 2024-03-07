محافظ أسوان يتفقد قافلة "بصيرة" بمركز قدري عثمان بالمحمودية

تحت مظلة المبادرة الإنسانية " الناس لبعضهم " قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد قافلة مؤسسة بصيرة للكشف على أمراض العيون بمركز قدرى عثمان بمنطقة المحمودية، وأثناء تفقده لفعاليات القافلة بمرافقة منى أحمد مدير قطاع المسوحات الطبية بالمؤسسة، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لتنمية المجتمع ومنسق المبادرة، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة، أشاد اللواء أشرف عطية بجودة الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة داخل القافلة من توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الإحتياج لنظارات وعمليات جراحية وتسليم النظارت، مع إجراء العمليات بالمجان.

مؤكداً على التنسيق المتواصل بين المحافظة وكافة الجهات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى ، ومن بينها مؤسسة بصيرة التى تعتبر نموذجاً يحتذى به لمساندة الجهود الحكومية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، تواكباً مع المبادرات المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية.

كما حرص محافظ أسوان على الإستماع للمطالب الجماهيرية من المواطنين الذين ألتقى بهم، مكلفاً المسئولين بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وأوضحت منى أحمد بأنه يتم عمل مسح طبى لأطفال المدارس فى مجال أمراض العيون لعدد 10 آلاف طالب من طلاب المدارس الإبتدائية بمركزي أسوان ودراو، مع تنظيم قوافل طبية للكشف على أمراض العيون للمواطنين من كل الأعمار وأطفال الحضانات، وكذا التوعية للمشرفات والرائدات الريفيات والمدرسين بمدارس التربية الخاصة، لافته بأن مؤسسة بصيرة نجحت فى إجراء 284 عملية لجراحات العيون بالمجان لأهالى قرى المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية ، وأشارت منى أحمد إلى أن العمليات الجراحية خلال الفترة الماضية شهدت تنوع بين إزالة مياه بيضاء وظفرة وكيس دهنى وياج ، وهو الذى تزامن مع توقيع الكشف الطبى لـ 26 ألف و 500 مواطن ومواطنة بالقوافل الطبية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة ، موضحه بأن عدد ما تم إجراؤه من عمليات جراحية وصل إلى 5 ألاف عملية جراحية للعيون ، وتم صرف نظارات طبية لعدد 3866 شخص ، كما تم صرف علاج لـ 2500 شخص.