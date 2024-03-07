تكريم مدير مدرسة بالفيوم لتفعيل برنامج مكافحة التسرب من التعليم

قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمتابعة ميدانية لمدرسة السنجق الابتدائية، بحضور رحاب عريق وكيل المديرية والدكتورة أمال ربيع عميد كلية التربية بالفيوم سابقا، والدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواى التعليمية، وخالد دياب ممثلا عن النائب أحمد دياب، وذلك لتحفيز وتشجيع وتكريم التلاميذ المتسربين والمنقطعين بعد عودتهم للدراسة بالمدرسة وعددهم ٢٥ تلميذا وتلميذة.

تشجيع التلاميذ

قامت وكيل الوزارة بتكريم وتشجيع التلاميذ العائدين للمدرسة بعد انقطاعهم عن الدراسة ضمن برنامج مكافحة التسرب من التعليم، كما قامت المدرسة بتفعيل برنامج لمكافحة التسرب من التعليم حيث تبين لمدير المدرسة عزالدين أبوالقاسم انقطاع وتسرب عدد كبير من تلاميذ القرية عن الدراسة منذ سنوات، وبالتنسيق مع مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة، تم التواصل مع أولياء الأمور والتلاميذ واستطاع إقناعهم بالعودة الى المدرسة ومواصلة التعليم.

وعلى الفور قامت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة بالحضور إلى المدرسة والجلوس مع التلاميذ وأولياء أمورهم وشجعتهم على مواصلة التعليم وعدم الانقطاع مرة أخرى حرصا على مستقبلهم ورغبة في تلقي دروس العلم بمدرستهم .وتم منح التلاميذ هدايا تشجيعا لهم وتحفيزا لهم على مواصلة الدراسة.

كما قامت وكيل الوزارة بتكريم مدير المدرسة بالنيابة عن مجلس أمناء المديرية تقديرا لجهوده فى رعاية هؤلاء التلاميذ وتشجيعهم على مواصلة التعليم.