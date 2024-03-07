الخميس 07 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

اليوم.. فصل الكهرباء عن تلك المناطق بالغردقة

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن المناطق الاتية بمدينة الغردقة:

 سيبنزو مول - قرية الجنجل- الكمين الجنوبى- قرية مورنينج ستار -قرية الدولفين - قرى سهل حشيش و محطة فودافون بالكيلو 9 بالغردقة  

وذلك اليوم الخميس الموافق 7/3/2024 من الساعة  التاسعة صباحا  وحتى الساعة الثانية  ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ. حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجرى فصل التيار عنها.

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