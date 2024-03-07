بعد إعلانها تعليق حملتها.. هل يفسح انسحاب "هيلي" الطريق أمام ترامب؟

بعد فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في “الثلاثاء الكبير” بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، أعلنت نيكي هايلي اليوم تعليق حملتها الانتخابية.

وبتعليق هيلي لحملتها في سباق الانتخابات التمهيدية بالحزب الجمهوري، يفسح الطريق أمام فوز ترامب بترشيح الحزب له لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وكانت نيكي هايلي المرشحة الأبرز التي تتحدى دونالد ترمب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفي يوم الأربعاء، أصبحت هايلي آخر من يتنحى.

وجاء قرار هيلي بعد ساعات من خسارتها في تصويت "الثلاثاء الكبير" أمام ترامب الذي اقترب بشكل كبير من نيل بطاقة ترشح الحزب الجمهوري، ليضرب موعدا مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، علما بأن بايدن كان قد تولى الرئاسة بعدما حسم سباق 2020 أمام ترامب.

وبحسب أحدث النتائج لجولة الانتخابات التي جرت أمس وشملت 15 ولاية أمريكية، إضافة إلى مقاطعة ساموا في جنوب المحيط الهادي، فقد حسم ترامب الفوز في 12 ولاية، في حين فازت هيلي فقط بولاية فيرمونت لتكون الثانية التي تفوز بها بعد العاصمة واشنطن.

بايدن يفوز في كل الولايات ماعدا مقاطعة واحدة

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فاز المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي جو بايدن (81 عاما) في كل الولايات، ولم يخسر سوى في مقاطعة ساموا أمام منافسه رجل الأعمال جيسون بالمر، في حين فاز ترامب (77 عاما) في 12 ولاية، وخسر أمام منافسته نيكي هيلي في ولاية فيرمونت لتكون الثانية التي تفوز بها بعد العاصمة واشنطن.

ورفضت هايلي، التي كانت أول مندوبة لترمب لدى الأمم المتحدة (عام 2016)، تأييد رئيسها السابق (ترامب) للانتخابات الرئاسية مباشرة بعد أن أعلنت تعليق حملتها.

وبات ترامب في طريق مفتوح لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة على الرغم من أنه يلاحق في قضايا عدة، ويتوقع أن تبدأ محاكمته في واحدة من تلك القضايا قبل انتخابات نوفمبر المقبل.