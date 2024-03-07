من هو سمير الفيل الفائز بجائزة الملتقى في القصة القصيرة؟

أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة عن فوز الكاتب والروائي المصري سمير الفيل بجائزة الملتقي بالكويت في دورتها السادسة عن مجموعته القصصية "دمى حزينة" الصادرة عن دار بتانة للنشر.

كانت الجائزة قد أعلنت عن قائمتها الطويلة المتضمنة عشر مجموعات قصصية بتاريخ 15 من نوفمبر الماضي، ومن ثم تواصلت اجتماعات اللجنة ومناقشاتها لاختيار القائمة القصيرة لهذه الدورة، والتي جاءت وفق ما يلي:

"ثملًا على متن دراجة هوائية" للكاتب المغربى إسماعيل الغزالي، عن منشورات المتوسط، و"دو يك: لسورية روعة سنبل عن دار ممدوح عدوان، و"دمى حزينة" للمصرى سميل الفيل عن مؤسسة بتانة الثقافية، و"المَقْطَر" للكويتى عبدالهادي الجميل عن دار أثر، و" وقت قصير للهلع" للعمانى يحيى سلام المنذري عن دار عرب.

تقدم لهذه الدورة (198) مجموعة قصصية، من (23) دولة عربية وأجنبية، وكانت إدارة الجائزة قد أعلنت عن لجنة التحكيم المؤلّفة من: الدكتور شهلا العجيلى – رئيسًة، وعضوية كل من الدكتورة شعيب حليفي، والدكتور فهد حسين، والدكتورة سعداء الدعّاس، والدكتور ميشيل هارتمان.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم الدكتورة شهلا العجيلي: إن المنافسة في هذه الدورة كانت شديدة، بسبب ارتفاع المستوى الفنيّ للأعمال المشاركة، وتنوّع مساراتها الإبداعيّة، وقد تميّزت مجموعات القائمة القصيرة المختارة بقدرة مبدعيها على تمثّل فنّ القصّ سواء أكان كلاسيكيّاً أم تجريبيّاً، وبوجود أعمال اعتمدت فنّ الحكاية لسرد اليوميّ، أو تكسير الزمن لصناعة حالة من الإيهام بالغريب والفانتازيّ، أو استخدام الثيمة الواحدة في حبكات متعدّدة، إلى جانب القص ضمن حكاية إطاريّة ومحاكاة الموروث الشعبيّ. وكانت اللجنة قد وضعت معاييرها الفنية لاختيار المجموعات المستحقّة، ومنها: جودة بناء النصّ وجدّته، ومدى تمتّعه بالإبداع، وبلاغة اللغة كما يقتضيها فنّ القصّ، إضافة إلى جودة المعالجة الفنيّة، وتمتّع الفضاء النصّي بالخصوصيّة، أوانفتاحه على آفاق ثقافيّة مغايرة.

كانت لجنة الجائزة قد اجتمعت في الكويت في الأسبوع الثاني من شهر يناير 2024 واختارت الفائز للدورة السادسة، الذي سيحصل على مبلغ (عشرين ألف دولار أمريكيّ، ودرع الجائزة، وشهادتها)، في حين يحصل كل كاتب في القائمة القصيرة على مبلغ (خمسة آلاف دولار أمريكي ّ ودرع، وشهادة الجائزة).

فمن هو سمير الفيل الفائز بتلك الجائزة؟

سمير الفيل شاعر وكاتب مسرحي وروائي، وصحفي وقاص مصري وُلد في السادس عشر من يناير عام 1951 بمدينة دمياط.

كتب سمير الفيل الشعر منذ ستينيات القرن العشرين، وتخصص في كتابة شعر العامية لقرابة الثلاثين عامًا قبل أن يتجه بدءًا من عام 2001 إلى السرد الروائي والقصصي، وخاصة في أدب المقاومة، وتميز بغزارة إنتاجه الأدبي، حيث صدر له خمسة دواوين شعرية، وثلاثة روايات، و18 مجموعة قصصية. كما عمل بمجال الصحافة.

مؤلفاته

ألف سمير الفيل العديد من المؤلفات التي تنوعت ما بين المجموعات القصصية، والروايات، والدواوين الشعرية، ومنها:

الخيول (شعر): صدر عام 1982 عن مديرية الثقافة بدمياط.

صدر عام 1982 عن مديرية الثقافة بدمياط. رجال وشظايا (رواية): صدرت عام 1990 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة.

صدرت عام 1990 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة. ندهة من ريحة زمان (شعر): صدر عام 1991 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة.

صدر عام 1991 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة. ريحة الحنة (شعر): صدر عام 1998 عن مديرية الثقافة بدمياط.

صدر عام 1998 عن مديرية الثقافة بدمياط. نتهجى الوطن في النور (شعر): صدر عام 2000 عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة بالقاهرة.

صدر عام 2000 عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة بالقاهرة. سجادة الروح (شعر): صدر عام 2000 عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة - إقليم شرق الدلتا الثقافى.

صدر عام 2000 عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة - إقليم شرق الدلتا الثقافى. ظل الحجرة (رواية): صدرت عام 2001 عن مركز الحضارة العربية بالقاهرة.

صدرت عام 2001 عن مركز الحضارة العربية بالقاهرة. خوذة ونورس وحيد (مجموعة قصصية): صدرت عام 2001 عن دار سما للنشر والتوزيع بالقاهرة.

صدرت عام 2001 عن دار سما للنشر والتوزيع بالقاهرة. أرجوحة (مجموعة قصصية): صدرت عام 2001 عن مركز الحضارة العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة.

صدرت عام 2001 عن مركز الحضارة العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة. كيف يحارب الجندى بلا خوذة؟ (مجموعة قصصية): صدرت عام 2001 عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة.

صدرت عام 2001 عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة. انتصاف ليل مدينة (مجموعة قصصية): صدرت عام 2002 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة.

صدرت عام 2002 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة. شمال يمين (مجموعة قصصية): صدرت عام 2007 عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة بالقاهرة.

صدرت عام 2007 عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة بالقاهرة. مكابدات الطفولة والصبا (مجموعة قصصية): صدرت عام 2007 عن دار الكنوز الأدبية للنشر والتوزيع ببيروت.

صدرت عام 2007 عن دار الكنوز الأدبية للنشر والتوزيع ببيروت. صندل أحمر (مجموعة قصصية): صدرت عام 2008 عن دار فكرة للنشر والتوزيع بالقاهرة.

صدرت عام 2008 عن دار فكرة للنشر والتوزيع بالقاهرة. وميض تلك الجبهة (رواية): صدرت عام 2008 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة.

صدرت عام 2008 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة. قبلات مميتة (مجموعة قصصية): صدرت عام 2009 عن دار اكتب للنشر والتوزيع بالقاهرة.

صدرت عام 2009 عن دار اكتب للنشر والتوزيع بالقاهرة. هوا بحرى (مجموعة قصصية): صدرت عام 2010 عن دار فكرة للنشر والتوزيع بالقاهرة.

صدرت عام 2010 عن دار فكرة للنشر والتوزيع بالقاهرة. اللمسات (مجموعة قصصية): صدرت عام 2015 عن دار الأدهم للنشر والتوزيع بالقاهرة.

صدرت عام 2015 عن دار الأدهم للنشر والتوزيع بالقاهرة. أتوبيس خط 77 (مجموعة قصصية): صدرت عام 2019 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، وتضمنت 21 قصة قصيرة حملت عناوين «أسيل»، و«نجوي»، و«أم إحسان»، و«عطارد الغلبان»، و«نظلة»، و«الرفاس»، و«رجب»، و«إنه يركل»، و«شكرية»، و«رحاب»، و«رضوان»، و«الطعنة»، و«أتوبيس خط 77»، و«النوافذ»، و«حقيبة»، و«الطلقة»، و«الجهاز»، و«فص ياقوت»، و«نظارة شمس»، و«لضم الإبرة»، و«الجورب»، وفازت بجائزة ساويرس للثقافة لكبار الأدباء في فرع القصة القصيرة عام 2020.

صدرت عام 2019 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، وتضمنت 21 قصة قصيرة حملت عناوين «أسيل»، و«نجوي»، و«أم إحسان»، و«عطارد الغلبان»، و«نظلة»، و«الرفاس»، و«رجب»، و«إنه يركل»، و«شكرية»، و«رحاب»، و«رضوان»، و«الطعنة»، و«أتوبيس خط 77»، و«النوافذ»، و«حقيبة»، و«الطلقة»، و«الجهاز»، و«فص ياقوت»، و«نظارة شمس»، و«لضم الإبرة»، و«الجورب»، وفازت بجائزة ساويرس للثقافة لكبار الأدباء في فرع القصة القصيرة عام 2020. ليمون مر (مجموعة قصصية): صدرت عام 2021 عن دار الكتب خان للنشر والتوزيع بالقاهرة.

الجوائز والتكريمات

حظي سمير الفيل بتكريم العديد من الجهات المحلية والعربية، وحصل على عدة جوائزة أدبية من أهمها:

جائزة الدولة التشجيعية للتفوق في الآداب في فرع القصة القصيرة عام 2016 عن مجموعته القصصية «جبل النرجس».

جائزة يوسف أبو رية من اتحاد كتّاب مصر عام 2017 عن مجموعته القصصية «حمام يطير».

جائزة ساويرس الثقافة لأفضل مجموعة قصصية لعام 2020 في فرع كبار الأدباء عن مجموعته القصصية «أتوبيس خط 77».

دراسات نقدية

حصلت الباحثة حنان الأشقر على درجة الماجستير في الأدب عن دراسة نقدية لها حول روايات سمير الفيل، كما ضمنت الباحثة هبة زغلول شخصيات أعماله القصصية ضمن موضوع بحثها الذي نالت عنه درجة الماجستير في الأدب.