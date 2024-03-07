4 اختلافات بين مسلسل وفيلم "أمبراطورية ميم"

“أمبراطورية ميم” من المسلسلات التى ينتظرها الجمهور بشغف، لمشاهدة كيف ستكون المعالجة الدرامية العصرية من فيلم الفنانة “فاتن حمامة”.

اختلافات بين مسلسل وفيلم أمبراطورية ميم:

على الرغن من أن مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس مثل الفيلم تمامًا، إلا انه يوجد بعض التعديلات والاختلافات سوف نشاهدها.

أعمار الأولاد

فى الفيلم كان معظم الأولاد في سن المراهقة، لكن في المسلسل نرى أنهم لـ3 أولاد كبار، و 3 أطفال، لذا ستختلف المشاكل، بإختلاف أطباعهم وشخصياتهم.

لكن سنرى شخصية "مروان" التي يقدمها نور النبوي، وفي الفيلم شخصية "مصطفى" وقدمها سيف أبو النجا، وهو الشاب المتمرد على تقاليد المنزل ويحاول أخذ السلطة من والده.

أزمة الفيلا

يعيش "خالد النبوى" مع أولاده في فيلا بالمعادي، مهددة بالهدم بسبب شخص ما يريد إقامة مشروع في هذه المنطقة ، هذه الأزمة لم تكن موجودة في الفيلم، لتركيزه على مناقشة أزمة الأم ومشاكل أبنائها في سن المراهقة.

طليق الحبيبة

في فيلم ومسلسل "إمبراطورية ميم" يعيش البطل قصة حب جديدة، فكانت فاتن حمامة مع أحمد مظهر كان شخص وحيد، وسيعيش "خالد النبوى" مع الفنانة حلا شيحة التى لديها طفلة صغيرة وطليقها، يزعجها يسبب لها مشاكل .

شقيقة البطل

في فيلم "إمبراطورية ميم" لم يظهر دور لأشقاء فاتن حمامة ، على عكس المسلسل سنرى دورًا لشقيقة "خالد النبوى" التي تعيش معه في نفس المنزل وتمر بمواقف عديدة معه ومع أبنائه.

المسلسل من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.