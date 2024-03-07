أحمد فهمى بعد سن الأربعين: بقيت أهدى بكتير (فيديو)

حل الفنان “أحمد فهمي” ضيف فى برنامج "مغامرات الصندوق"، وكشف فيه عن التغيرات التى طرأت عليه بشخصيته،والأزمات التى مر بها.

أحمد فهمى بعد سن الأربعين:

أوضح الفنان “أحمد فهمى” كيف اختلف بعد تخطيه سن الأربعين، قائًلا:"في اختلاف كبير بعد سن الأربعين بقت أهدى بكتير، لما بأخد قرار مرجعش فيه هاخده من غير عصبية وانفعال، قراراتي شديدة لكن مش بخناق".

كشف “أحمد فهمي” عن حبه الكبير للسفر، قائلا: "أنا بحب السفر خصوصا الأماكن اللي فيها بحر، روحت أماكن كتير غريبة وبحب أسافر ممكن شهر لوحدي وابتدي استكشف واتعرف على ناس، بحب المدن الساحلية لأننا عايشين في زحمة وأكتر مدينة بحبها في سيناء".

أضاف “أحمد فهمى” عن طريقته لتجاوزه الأزمات : "مفيش طريقة محددة لتجاوز المشكلة هو حسب حجم المشكلة وفي الآخر كله بيعدي، وإنت عندك شوية مباديء مش بتكسرها".

اختتم الفنان “أحمد فهمي” حديثه عن نظرته للفشل، قائلا: "مفيش فشل مطلق ممكن يكون في تجربة مفيهاش توفيق 100% لكن غلطاتك بتبني معاك نجاحات، كل ما تكبر بتعرف أن تجاربك اللي فيها مشاكل بتفيدك أكتر، ما الدنيا تفضل وردي ومع أول وقعة متقدرش تقف تاني".

يذكرُ أن بدأ الفنان “أحمد فهمي” تصوير فيلمه الجديد "عائلة المكسيكي"، الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج مساعدة مجموعة لتنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

الفيلم من بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان، في أولى تجاربه الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية، مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و"ليجسي برودكشن للإنتاج الفني".