"الصيام في الحر والتدين المغشوش" مناقشة بثقافة الإسماعيلية

شهدت مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، انشطة ثقافية، تحت رعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ونظمت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع مدرسة البطل على فهمى بمناقشة كتاب(الصيام في الحر والتدين المغشوش).

وقامت راندا فريد أمينة المكتبة العامة، بمناقشة الكتاب مع بعض المدرسين وبعض التلاميذ بالمدرسة وفي حضور سمير الصياد مدير المدرسة، إشراف مديرة المكتبة هند محمد.

وتحدثت عن اهمية الصيام لجسم الإنسان. وحاجة الجسم للصيام لمدة ثلاث اسابيع متتالية حتى يستطيع إخراج كثير من السموم، وهذا لا يحدث الا فى شهر رمضان الكريم. وعدم النوم فى نهار رمضان لأن النوم وعدم الحركة يسبب عدم إخراج السموم من لجسم .وتكلمت عن صيام الحيوانات حيث تحدث بعض العلماء الاجانب عن صيام الحيوانات وامتناعها عن تناول الطعام فى اوقات معينة. وتحدثت ايضا عن الصيام المغشوش وهو الامتناع عن الطعام والشراب وعدم الامتناع عن اشياء تغضب الله.