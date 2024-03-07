حقيقة رفع الغياب لطلاب المدارس خلال شهر رمضان

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تداول حول رفع الغياب لطلاب المدارس خلال شهر رمضان المبارك.

ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد حول رفع الغياب لطلاب المدارس خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة عدم صدور أي قرار بهذا الشأن.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عدم وجود أية نية لرفع الغياب خلال شهر رمضان، وأن الطلاب سيحضرون يوما دراسيا كاملا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن خطة توزيع المناهج الدراسية لجميع الصفوف مستمرة لبعد شهر رمضان، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى إن ذروة المناهج الدراسية خلال شهر مارس وأبريل، داعية الطلاب إلى ضرورة الحضور، وعدم الالتفات إلى ما يتردد حول رفع الغياب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الحضور إلزامى خلال شهر رمضان لجميع الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية في المدارس.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بضرورة انضباط الدراسة بشكل كامل، مشيرة إلى أن الصيام يجب أن يكون حافزا للحضور وليس العكس.

متابعة تسجيل الغياب الإلكتروني

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة متابعة تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب في المدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم بضرورة انضباط سير العملية التعليمية، وتكثيف المتابعة بالمدارس وتسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب خلال شهر رمضان.

ونبه وزير التربية والتعليم على إدارة المتابعة والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بتكثيف متابعة أداء المديريات والإدارات التعليمية والمدارس واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب فى المدارس.

ونوه وزير التربية والتعليم بأهمية جذب الطلاب إلى المدارس من خلال إتاحة المواد التعليمية والدراسية المتعددة.

عقوبات تجاوز نسب الغياب

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفصل طلاب المدارس الذين تجاوزوا الحد الأقصى لأيام الغياب المقررة.

ويأتي قرار فصل الطالب بعد إنذاره أكثر من مرة بسبب الغياب المتكرر دون عذر، والانقطاع عن المدرسة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة، مع منحه حق إعادة القيد مرة أخرى بعد تقديم عذر قانوني.

