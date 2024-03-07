انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لأعضاء برلمان الشباب بجنوب سيناء

انطلقت اولي فعاليات البرنامج التدريبى لأعضاء برلمان الشباب تحت شعار ملتقيات برلمانية ، والذى تنفذه الإدارة المركزية للتعليم المدني و البرلمان بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وذلك خلال الفترة من ٦ إلى ٨ مارس الجارى بقاعة المديرية، والذى يستهدف ١٠٠ عضو من أعضاء الجمعية العمومية لبرلمان الشباب، والذى يحاضره الدكتور محمد حلمي الخبير البرلماني بمجلس النواب المصري .

تناول اللقاء مجموعة من الجلسات ومنها جلسة عرض اختصاصات مجلس النواب ومناقشة الاعضاء حول هذه الاختصاصات واللجان النوعية، ثم جلسة إجراءات وضوابط افتتاح الجلسة وضوابطها وإدارتها،نظام الكلام في الجلسة، ضوابط اعداد جدول أعمال الجلسة،ثم جلسة للتدريب على الجلسات البرلمانية.

تنفذ الفاعليات برعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .