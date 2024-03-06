هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارات بعد "التعويم"؟.. "الشعبة العامة" تُجيب

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن سوق السيارات في مصر خلال الأيام القليلة الماضية شهدت تقلبات شديدة، وتلاشت ظاهرة الأوفر برايس بصورة كبيرة على مختلف الطرازات، وقدم بعض التجار والموزعين خصومات على السعر الرسمي لتصريف المخزون الراكد.

وأوضح "زيتون"، أن تلك التخفيضات والخصومات توقفت صباح اليوم مع القرارات الجديدة للبنك المركزي، وتحرير سعر الصرف، وعاد "الأوفر برايس" مجدداً على عدد من الموديلات، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة.

منتصر زيتون

فتح الاعتمادات المستندية

وأضاف عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أنه إذا تم السماح لشركات السيارات بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد السيارات، سوف تستقر الأوضاع على الأسعار الرسمية الحالية، أما في حال عدم السماح بفتح اعتمادات سوف تشهد أسعار السيارات ارتفاعات كبيرة.

وحذر "زيتون"، أن الدولار الجمركي كذلك سوف يؤثر في أسعار السيارات عقب تحريكه، فضلاً عن اعتماد تدبير الدولار في المنطقة الحرة على السوق الموازي الذي من المنتظر أن يكون أعلى بنسبة طفيفة من السعر الرسمي للدولار في البنوك.

زيادة أسعار الشحن

وأشار عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إلى أن أسعار شحن السيارات من الخارج قد تضاعفت أكثر من 5 مرات خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن طول دورة وصول السيارة من خلال "رأس الرجاء الصالح"، وزيادة قيمة تأمين الشحن والنقل في ظل زيادة المخاطر، موضحاُ أن جميعها عوامل تؤثر بشكل كبير في أسعار السيارات.

زيادات جديدة على أسعار السيارات

وتوقع "زيتون"، زيادات جديدة على أسعار السيارات خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الوقت الحالي هو الأمثل للشراء في ظل حالة التخبط التي يمر بها السوق حالياً.

كانت لجنة السياسة النقدية، قدر قررت في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.