أتالانتا الإيطالي يخطف التعادل مع سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي

خطف أتالانتا الإيطالي تعادلا مع مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 1/1، اليوم الأربعاء، في افتتاح منافسات ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم لشبونة بهدف سجله باولينيو في الدقيقة 17.

وأدرك الضيوف التعادل بهدف سجله جيانلوكا ساكاماكا في الدقيقة 39.

وسيلتقي الفريقان إيابا يوم الخميس 14 مارس المقبل في معقل الفريق الإيطالي.

وكان الفريقان التقيا مرتين في هذه النسخة بالدوري الأوروبي، حيث فاز أتالانتا بنتيجة 1/2 في البرتغال.

بينما تعادل الفريقان 1/1 في إيطاليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.