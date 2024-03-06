نجحت الأجهزة الأمنية بشرطة النقل والمواصلات ، من ضبط أحد الأشخاص لسرقته حديد قضبان السكة الحديد بمنطقة الشرابية، وتوالت النيابة التحقيق .

ضبط شخص حاول سرقة حديد قضبان السكة الحديد بالشرابية

وتلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، بلاغا من شرطة النجدة مفاده محاولة لص سرقة حديد قضبان السكة الحديد بمنطقة الشرابية، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتمكنت من ضبط المتهم خلال محاولته لسرقة القضبان وتم التحفظ عليه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور علي جثة أسفل كوبري صفيرة تثير الذعر بأوسيم

كما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، على جثة شاب أسفل كوبري الصفيرة بدائرة مركز أوسيم، تم نقل الجثمان الي المستشفي ،وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بقسم شرطة أوسيم ، بالواقعة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب أسفل كوبري الصفيرة بدائرة قسم شرطة أوسيم.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب بعمر الـ 30 عاما وسقط من الطابق الثالث بأحد العقارات المجاورة لكوبري الصفيرة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بأقرب مستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفاة رجل وإصابة نجله في مشاجرة داخل محل تليفونات شهير بالدقي

كما لقي أب مصرعه وأصيب نجله، إثر مشاجرة بينه وبين محل صيانة هواتف شهير في شارع مصدق بالدقي، بسبب خلافات على شاشة هاتف محمول بدائرة قسم شرطة الدقي.

والبداية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب على إثرها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وعثرت على جثة عامل بشركة، أصيب بنوبة قلبية، وأصيب نجله خلال مشاجرته مع عاملين بمركز صيانة في شارع مصدق بالدقي.

وتبين أن الأب ونجله غيرا شاشة المحمول قبل 3 أشهر من الواقعة، وتبين تركيب الشاشة بشكل خاطئ، وعند محاولته استرداد المبلغ من الـ 3 عمال في محل الصيانة، نشبت بينهم مشاجرة وأصيب الرجل بنوبة قلبية على إثرها.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة أحد المستشفيات، والمصاب إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.