الغرافة يفرض التعادل على السد في قمة الدوري القطري

تعادل فريق الغرافة مع ضيفه السد بنتيجة 2/2 في قمة منافسات الجولة 16 من الدوري القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وتقدم السد بهدف ذاتي سجله سيدو سانو لاعب الغرافة بالخطأ في مرماه بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وصحح لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي الأوضاع بتسجيل هدف التعادل للغرافة في الدقيقة 71.

ولكن السد تقدم مجددا بهدف ثان سجله يوسف عبد الرزاق في الدقيقة 80.

ونجح الغرافة في إدراك التعادل مجددا مستفيدا بهدف ذاتي سجله بوعلام خوخي لاعب السد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 82.

وبقى السد في قمة الترتيب برصيد 36 نقطة بينما لم يستغل الغرافة عاملي الأرض والجمهور، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 31 نقطة.

من جهة أخرى ، قفز الريان للمركز الثاني بالفوز على الوكرة بنتيجة 3/صفر، في مباراة أقيمت بنفس التوقيت .

ورغم النقص العددي بعد طرد لاعبه أندريه أمارو في الدقيقة 29، إلا أن الريان نجح في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما روجير جيديس من ركلة جزاء، وأشرف بن شرقي في الدقيقتين 41 و52.

وفي الشوط الثاني سجل روجر جيديس الهدف الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 61.

ورفع الريان رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف عن الغرافة صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الوكرة عند 28 نقطة في المركز الرابع.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تألق المهاجم السوري المخضرم عمر السومة بتسجيل "هاتريك" ليقود فريقه العربي لفوز مثير على مضيفه قطر بنتيجة 4/3.

وعاد العربي لسكة الانتصارات بعد تعادلين وخسارة في آخر ثلاث جولات، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، ويقفز للمركز الخامس.

أما فريق قطر تلقى خسارته الثانية على التوالي والثامنة هذا الموسم، ليقبع في المركز العاشر برصيد 13 نقطة ويبقى مهددا بالهبوط للدرجة الثانية.