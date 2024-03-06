شاشة هاتف محمول السبب .. وفاة رجل وإصابة نجله في مشاجرة داخل محل تليفونات شهير بالدقي

لقي أب مصرعه وأصيب نجله، إثر مشاجرة بينه وبين محل صيانة هواتف شهير في شارع مصدق بالدقي، بسبب خلافات على شاشة هاتف محمول بدائرة قسم شرطة الدقي.

والبداية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب على إثرها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وعثرت على جثة عامل بشركة، أصيب بنوبة قلبية، وأصيب نجله خلال مشاجرته مع عاملين بمركز صيانة في شارع مصدق بالدقي.

وتبين أن الأب ونجله غيرا شاشة المحمول قبل 3 أشهر من الواقعة، وتبين تركيب الشاشة بشكل خاطئ، وعند محاولته استرداد المبلغ من الـ 3 عمال في محل الصيانة، نشبت بينهم مشاجرة وأصيب الرجل بنوبة قلبية على إثرها.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة أحد المستشفيات، والمصاب إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

٦ مايو..محاكمة 6 متهمين بإنهاء حياة شخص بالجيزة

كما أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين بقتل ضابط أثناء القبض عليهم، بعد محاولتهم سرقة سيارة مملوكة لشركة طبية بها مبلغ من المال، في منطقة الصف، لجلسة ٦ مايو.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية جنايات الصف أن المتهمين إبراهيم ش.، ورمضان م.، وحسين ع.، وجمال ع.، ورضا ع.، وشعبان م.، وآخر متوفى يواجهون تهمة القتل العمد للمجنى عليه العقيد عاطف ف." مفتش المباحث" عمدا مع سبق الإصرار على ذلك.

وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيًا من تسوقه الظروف أمامهم من رجال الشرطة أو من الأهالي، معلقين إصرارهم هذا على حدوث أمر محاولة القبض عليهم أو من يعترض تنفيذ جريمتهم تالية الوصف "سرقة سيارات المارة بطريق الإكراه" فاتحدت إرادتهم على ما انتووه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية" حملها المتوفى والمتهمين من الأول إلى الثالث ووزعوا الأدوار فيما بينهم كاتفاقهم المسبق، ووزعوا الأدوار فيما بينهم باحثين عن فريستهم، وإذ أبصروا سيارة نقل الأموال الرقمية ن ب ي 728 وخلفها السيارة الرقمية أ ف ق 835، حتى أيقنوا أنها ضالتهم بوجود أموالا طائلة بها فاستوقفوها عنوة بأن توقف المتهم الخامس على مقربة من مسرح الواقعة المراقبة الطريق وتأمينه، وانتظر المتهمان السادس والسابع بسيارة أخرى على الجانب الآخر، لتسهيل وتمكين المتهمين من الفرار عقب إتمام جريمتهم.

وما أن شاهدوا المجني عليه مستقلا للسيارة الرقمية من هدف 428 قادمًا في مواجهتهم لضبطهم حتى أمطره أولهما، والمتوفى وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم أنفة البيان صوب المجنى عليه بقصد إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق، والتى أردته قتيلًا في الحال فتمكنوا بذلك بالفرار من مسرح الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثالث حازوا وأحرزوا أسلحة نارية بنادق آلية حال كونها لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة آنفة البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وقتلوا وآخر توفى، هو ناجي. ع، وشهرته ناجي أبو عمار، المجني عليه عاطف. ف، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

كما وجه للمتهمين تهمة سرقة المنقولات" سلاح ناري - هاتف محمول" المملوكة لشركة طيبه ۲۰۰۰ حيازة سمير عبد المقتدر بغرض حراسة سيارة نقل الأموال التابعة للشركة والثاني مملوك المجنى عليه محمد خليل وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما ورفقائهم بأن اعترض المتهمين من الأول إلى الرابع طريقهم بسيارتهم المستولين عليها سلفا قيادة المتهم الرابع إيان سيرهم في الطريق العام مستوقفينهم عنوة بعد ما عرقلوه سير المركبة المخصصة لحراستها بإطلاق أعيرة نارية على إطارتها الخلفية ومن ثم هبط المتهمين من الأول إلى الثالث مشهرين أسلحتهم النارية مطلقين أعيرة نارية في الهواء مهددين إياهم بإلحاق الأذى بهم وإذ ما انصاعوا لأمرهم بالتخلي عن المركبة قيادتهم.