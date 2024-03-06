طريقة عمل باستا بالريد صوص الحار اللذيذ

الباستا من الأكلات اللذيذة والمطلوبة في المطاعم، فتحتوي على المكرونة مع صوص الطماطم أو الوايت صوص، ويُضاف إليها بعض التوابل، التي تعطي مذاق مميز للوصفة، وفيما يلي نعرض لك طريقة عملها بالريد صوص الحار.

طريقة عمل الباستا

المكونات

- 3 أكواب مكرونة بينة مسلوقة ومصفاة.

- 1 حبة بصل متوسطة مفرومة ناعمًا.

- 1 حبة فلفل أحمر رومي متوسط مقطّعة مكعبات صغيرة.

- 1 ½ كوب حليب.

- ½ كوب ماء ساخن.

- 4 ملاعق كبيرة معجون طماطم.

- 4 ملعقة كبيرة صوص الفلفل الحار.

- 2 ملعقة كبيرة كاتشب.



- 2 ملعقة كبيرة زبدة.

- 1 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

- 2 ملعقة كبيرة دقيق.

- 1 ملعقة صغيرة زعتر مطحون.

- 1 ملعقة صغيرة ريحان مطحون.

- 1 ملعقة صغيرة ملح.

- ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة عمل الباستا

1- يسخن الزيت في قدر على نار عالية، ويضاف إليه البصل المفروم والفلفل الرومي ويُقلى لمدة دقيقتين.

2- يضاف معجون الطماطم والماء الساخن والملح والزعتر والريحان ويخلط جيدًا، ثم يغطي ويترك ليطهى لمدة 4-5 دقائق.

3- يضاف الكاتشب والصوص الحار، ويخلط جيدا، ثم يرفع عن النار ويترك جانبًا.

4- تذاب الزبدة في مقلاة، ويضاف الدقيق ويخلط جيداً، ويحمص المزيج حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي.

5- يضاف نصف كوب من الحليب ويقلب باستمرار بالخفاقة اليدوية، ويطهى لمدة دقيقة، ثم يضاف الحليب المتبقي ويخلط للتخلص من أي تكتلات، ويرفع من على النار.



6- تخلط الصلصة البيضاء مع الصلصة الأحمر في القدر، ثم تضاف المعكرونة المسلوقة وتخلط برفق لتغطيها جيدًا بالصلصة.

7- تنقل المكرونة لوعاء التقديم، وتزين بالجبنة المبشورة وتقدم.