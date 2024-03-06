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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

قبل رمضان| نانسي عجرم تتخلى عن الاحتشام بفستان جذاب في حفلها الأخير

نانسي عجرم
نانسي عجرم

شاركت النجمة نانسي عجرم متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لأحدث حفلاتها وخطفت الأنظار بإطلالة مثيرة وجذابة.

نانسي عجرم جريئة ومثيرة

وبدت نانسي عجرم بفستان من قماش الشيفون باللون الأصفر المبهج، تميز بقصته الجريئة، فكان مكشوف الصدر والأكتاف، ومثبت حول العنق بتطريزات ذهبية مختلفة.

وتزينت نانسي عجرم بمجموعة من المجوهرات الذهبية، فضمت إسورتين كبيرتي الحجم، وخاتمين وعقد قصير ملتف حول العنق، مما عكس أناقتها وتماشى مع لون الفستان.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى هلي كتفيها بصيحة الويفي الناعمة والمرتبة.


 

ووضعت نانسي مكياجًا ساحرًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما أبرزت جمال عينيها بظلال العين البنية المدمجه مع البيج، بالإضافة إلى الماسكرا؛ لتحصل على رموش طويلة وكثيفة، واختارت أحمر شفاه باللون النود المائل للبرتقالي؛ ليتماشى مع لون الفستان وبشرتها.

 

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