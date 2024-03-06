موقف باريس سان جيرمان من عودة إنريكي لتدريب برشلونة

أوضح تقرير صحفي موقف إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من التخلي عن المدرب الإسباني لويس إنريكي صاحب الـ (53 عامًا)، بعد ارتباط اسمه إعلاميًا بإمكانية العودة لتولي منصب المدير الفني لفريق برشلونة.

وأعلن تشافي رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الحالي، من دون أن يكشف برشلونة عن هوية "المدير الفني البديل" حتى الآن.

ورحل إنريكي عن تدريب برشلونة الإسباني في 2017، بعد قيادته الفريق الكتالوني لـ3 مواسم متتالية. وحسب ما أشارت إليه تقارير صحفية، فإن المدرب المُلقب بـ"لوتشو" يمثل خيارًا جاذبًا لقادة البرسا، الساعين للتعاقد مع مدرب بديل لتشافي هيرنانديز.

في سياق متصل، ووفقًا لما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، نقلًا عن يومية "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان لا تنوي التخلي عن إنريكي، الذي يحظى فعليًا بثقة المسؤولين داخل "حديقة الأمراء".

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 55 نقطة من 24 مباراة (16 فوزًا، 7 تعادلات، خسارة واحدة)، مُتقدمًا بـ9 نقاط كاملة على أقرب ملاحقيه (ستاد بريست).