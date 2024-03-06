مدير تعليم نجع حمادي وموجه عام الصحافة يشهدان الاجتماع السنوي لتوجيه الصحافة

شهد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأربعاء، بمسرح مدرسة نجع حمادي الصناعية، الاجتماع السنوي لتوجيه الصحافة والإعلام التربوي بإدارة نجع حمادي التعليمية، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وحضور محمود مرغني احمد موجه عام الصحافة والإعلام التربوي، و محمد فاروق مدير عام إدارة الأنشطة والخدمات بمديرية التربية والتعليم بقنا، ورمضان حمدون رئيس قسم الخدمات والأنشطة، والمهندس حازم زيدان مدير التعليم الفني، وعبد الواحد فؤاد الكيال موجه أول الصحافة الأسبق، وموجهي و اخصائي ومشرفي الصحافة بالمدارس. من جانبه، رحب الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، بالسادة الحضور من قيادات توجيه الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية، والإدارة التعليمية، وموجهي وأخصائي ومشرفي الصحافة والإعلام التربوي بالمدارس، مقدما التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، والصوم الكبير للأخوة المسيحيين، مؤكدا علي الدور المهم والرائد للأنشطة التربوية في خدمة العمليه التعليمية.

وأوضح وائل سليم المرواني موجه أول الصحافة بنجع حمادي، إن الهدف من عقد الإجتماع السنوي، لاخصائي ومشرفي الصحافة عرض ما تم إنجازه بناء علي الخطة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2023/2024م.

كما أكد محمود مرغني موجه عام الصحافة، علي أهمية دور النشاط الصحفي والإعلامي في بناء وتكوين شخصية الطالب، والذي يكتسب من خلاله العديد من الصفات كالشجاعة، والجرأة و الإقدام، والمواجهة، وحسن التصرف في المواقف، وغيرها من الصفات الحميدة، مشيدا بدور توجيه الصحافة بنجع حمادي في تنفيذ المسابقات المحلية و الوزارية و إحرازه العديد من المراكز المتقدمة علي مستوي المديرية والجمهورية.

وتحدث محمد فاروق مدير الأنشطة التربوية، عن دور الأنشطة التربويه في خدمة العملية التعليمية واكتشاف المواهب، فضلا عن دورها في رفع مستوى التفكير الإبداعي للتلميذ والطالب مما يزيد من مهاراته وتفاعله مع البيئة المحيطة.

واختتم الاجتماع، بتسليم شهادات التقدير علي اخصائي ومشرفي الصحافة والإعلام التربوي بالمدارس، تقديرا وعرفانا بجهودهم في خدمة العملية التعليمية ورقيها.