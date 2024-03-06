بيت العائلة المصرية بلندن يستضيف اجتماع لجنة الأديان

عقدت لجنة الأديان والتى تضم جميع المسؤولين بمحافظة فولهام وهمرسميث ورموز ممثلي الأديان، وتختص بمناقشة احتياجات المجتمع وترأسها مديرة البلدية شارون ليي، اجتماعها الدورى ببيت العائلة المصرية.

فى بداية الاجتماع رحبت شارون بالحاضرين وتقدمت بالشكر ل مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ومدير بيت العائلة المصري في لندن، على استضافته للاجتماع وأعربت عن أسفها لتأخر أعمال البناء فى مبنى المحافظة، وأن البلدية سوف تستمر فى استعمال المبنى البديل حتى تنتهى أعمال البناء، ثم دعت دين لينذى رئيس قطاع الحماية الصحية للحديث عن آخر تطورات الموقف، والذى قام بدوره بشرح نتائج تطعيم كوڤيد وتوقعات الصحة بظهور وباء جديد، استطاعوا الحصول على المصل المضاد له ونصح أعضاء المجتمع بالتطعيم خاصة من فوق ٧٥ سنة، وأضاف أن هناك وباء آخر متمثل فى السعال المستمر ولا بد من نصيحة الذين يعانون منه من زيارة المصحات.

وردا على سؤال إن هناك بعض الناس عانوا من تأثيرات سلبية للقاح الكوڤيد قال: هذا وارد ولكن بنسبة قليلة جداولن ننصح بأخذ عقار مضر ولا بد أن يتجاوز الاختبارات الكافية.

وردا على سؤال آخر خاص بازدحام المساجد فى شهر رمضان فهل سنعود إلى وسائل الحماية من الكوڤيد قال: لا ننصح بذالك الآن ويكفى التأكد من التهوية الجيدة

وأضاف أن هناك كتيبات إرشادات سوف يتركها للتوزيع

ثم دعت مديرة البلدية شارون ليي مصطفى رجب والقس سام ريلاند للحديث عن الاستعدادات لشهر رمضان واحتفالات الاستر.



بدأ مصطفى رجب الحديث بالإعراب عن سعادته الشديدة لما توصلت إليه الاحتفالات بالشهر الكريم فى بريطانيا واستعدادات المساجد والمحلات والعائلات للصيام والصلاة وتلبية دعوة الله لهم لتجديد ايمانهم ، ولمح لشدة اقبال المسلمين على المساجد فى شهر رمضان حتى اصبحت المساجد لاتتسع لهم واصبحت الصلاة تقام حول المساجد وذلك يتعارض مع القانون ،ورجاء السماح بذالك خلال شهر رمضان، ولكن ذلك يدعوننا ان ندرس سويا كيف يمكننا ان نقدم خدماتنا فى المستقبل، واكد بضرورة تنبيه سكان المنطقة بمواعيد الصلاوت ،خاصة صلاة العيد واختتم حديثه بطلب تقديم كل وسائل الامن الممكنه خاصة لصلاة التراويح ،التى تنتهى فى وقت متأخر قد يمتد لمنتصف اليل فى اخر الشهر بعد تغيير التوقيت الصيفى.

ثم صرح القس سام رايلاند أن احتفالات الاستر فى الكنائس لاتحظى بزحام المساجد فى شهر رمضان وقام بشرح لماذا الاحتفال بالاستر وان من اهم معالمه هو ان يتغاضى الأشخاص عن شيء مهم فى حياتهم فى هذا الشهر او ان يقوموا بعمل شيئ مهم وانه شخصيا سوف يتغاضى عن شرب القهوة التى تعتبر شيئ فى غاية الأهمية فى حياته اليومية.

ثم دعت شارون السيد نييل ثارلو مساعد مدير امن المجتمع للحديث عن اقتراح تخصيص أسبوع سنوى لأنشطة دينية متنوعة (Interfaith week) فقال نحن نقترح تخصيص أسبوع سنوى فى شهر نوفمبر للقيام بأنشطة دينية مختلفة تجمع جميع الأديان، وقد رحب الحاضرين بالاقتراح وتم الاتفاق على تقديم المقترحات للبلدية لمناقشاتها فى الاجتماع القادم.

وقدمت شارون ليي اقتراحا للجنة الأديان بمساعدة الخارجين من السجون للانخراط فى المجتمع وتمت الموافقة على اقتراح مصطفى رجب بالتواصل مع رجال الدين فى السجون والتعرف على حالات ممن سوف يتم الإفراج عنهم لتقديم العون لهم.

وكان قد تم الاتفاق فى الاجتماع الماضى بعد مناقشة الحرب على غزة بإرسال خطاب من لجنة الأديان الى رئيس الوزراء البريطانى ريتشي سوناك عن تأثير الحرب على المجتمع البريطانى، وضرورة المطالبة بوقف إطلاق النار، وكان المسؤول عن متابعة هذا الشأن مونتاجيو مدير مسجد المنتدى ببارسون جرين فولهام ،والذى صرح خلال الاجتماع بانه لم يتلقى اى رد ، وهنا صرح مصطفى رجب انه تلقى رد على خطاب قد أرسله فى بداية الأحداث ،ولكنه كان ردا مخيبا به تكرار لنفس التصريحات المستفزة التى صرحوا بها مسبقا وانه يعد ردا عليه ، اتفق الحاضرون على ضرورة متابعة هذا الأمر بخطاب آخر.

وفى نهاية الاجتماع طلبت شارون من الحاضرين تقديم اى اقتراحات تضيف الى خدمات لجنة الاديان وقدمت الشكر للحاضرين

