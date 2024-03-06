رئيس جهاز السله..الزمالك استحق الفوز على الأهلي بجداره

أعرب طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأول بالقلعة البيضاء على نظيره الأهلي بنتيجة 110 - 99، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على صالة الأخير بالجزيرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة دوري السوبر.

وقال طارق السعيد في تصريحات للموقع الرسمي: "الزمالك قدم مباراة جيدة على المستوى الفني والبدني أمام الأهلي، والفريق استحق الفوز وبجدارة".

وتابع تصريحاته قائلا: "الفوز على الأهلي الغريم التقليدي لم يأتي من فرغ، مشيراً إلى أن الجهاز الفني واللاعبين بذلوا جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية، بجانب الدعم المستمر من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب".