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الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس جهاز السله..الزمالك استحق الفوز على الأهلي بجداره

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأول بالقلعة البيضاء على نظيره الأهلي بنتيجة 110 - 99، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على صالة الأخير بالجزيرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة دوري السوبر.

وقال طارق السعيد في تصريحات للموقع الرسمي: "الزمالك قدم مباراة جيدة على المستوى الفني والبدني أمام الأهلي، والفريق استحق الفوز وبجدارة".

وتابع تصريحاته قائلا: "الفوز على الأهلي الغريم التقليدي لم يأتي من فرغ، مشيراً إلى أن الجهاز الفني واللاعبين بذلوا جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية، بجانب الدعم المستمر من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب".

الجريدة الورقية