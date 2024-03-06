رئيس جهاز الشيخ زايد: حملات مستمرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين

أكد المهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بجميع أحياء المدينة، نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المشاه وانتشار المخلفات والقمامة، والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.



وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة تكثيف الحملات الصباحية والمسائية يوميا، للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية، مؤكدًا بأنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين أو الإشغالات وإعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.

وفي ضوء ذلك، قامت إدارتا الإشغالات والأمن بالجهاز، بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير، بعمل حملة مكبرة شملت سنتر العايق بالحي الثالث عشر، وكذلك مول المعز، وكوبري مشاه هايبر وان، وتم مصادرة جميع الإشغالات والمخالفات.