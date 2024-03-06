حسن عبدالله: البنك المركزي وفر العملة الأجنبية ونتوقع استقرار الأسعار

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن تأكيد بعض التجار أن صعوبة الحصول على الدولار بأسعار مرتفعة هو السبب في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات غير صحيح، حيث إننا نقوم بتوفير العملة الأجنبية وإتاحة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي بعد تحديد الأسعار.

وأكد أن الأسواق ستنتظم وستنطلق إليها السلع وستزيد حركة التجارة بشكل حقيقي، منوهًا إلى أن البنك المركزي المصري لم يكن في حاجة للتدخل، فالأموال جاءت من السوق ووضعت في السوق.

وتابع في مؤتمر صحفي أذاعته قناة "إكسترا نيوز"،: "هذا لا يعني أن كل المشاكل التي تراكمت على مدار العام أصبحت وراءنا، ولكن بهذا التدفق الهائل يتم معالجتها، ونأمل بتعاون مؤسسات الدولة المختلفة أن تعود كل المشاكل إلى طبيعتها".

وتعليقًا على قرار رفع أسعار الفائدة، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الخطوة ضرورية في هذه الفترة.

وأكد أنه لا توجد طريقة واحدة لحل المشكلة، ولكن هناك العديد من الحلول لحلها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير حاليًا في طريق خفض وليس رفع أسعار الفائدة.

وشدد على أنه لن يتردد في استخدام أي وسيلة لتحقيق معدل تضخم موحد، مضيفًا: "هذا لن يحدث بين يوم وليلة، وما حدث هو بداية ويتطلب جهودًا من البنك المركزي ومجتمع الأعمال".