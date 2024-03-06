عاجل
عاجل.. عودة خدمات اتصالات بشكل كامل الحكومة تكشف فوائد تحرير سعر الصرف (فيديو) المقاومة الفسطينية تشترط: فيتو إطلاق الأسرى مرفوض
الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

حسن عبدالله: البنك المركزي وفر العملة الأجنبية ونتوقع استقرار الأسعار

حسن عبدالله محافظ
حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن تأكيد بعض التجار أن صعوبة الحصول على الدولار بأسعار مرتفعة هو السبب في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات غير صحيح، حيث إننا نقوم بتوفير العملة الأجنبية وإتاحة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي بعد تحديد الأسعار.

 وأكد أن الأسواق ستنتظم وستنطلق إليها السلع وستزيد حركة التجارة بشكل حقيقي، منوهًا إلى أن البنك المركزي المصري لم يكن في حاجة للتدخل، فالأموال جاءت من السوق ووضعت في السوق. 

txt

محافظ البنك المركزي: اتخذنا إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد واحتواء التضخم

وتابع في مؤتمر صحفي أذاعته قناة "إكسترا نيوز"،: "هذا لا يعني أن كل المشاكل التي تراكمت على مدار العام أصبحت وراءنا، ولكن بهذا التدفق الهائل يتم معالجتها، ونأمل بتعاون مؤسسات الدولة المختلفة أن تعود كل المشاكل إلى طبيعتها".

وتعليقًا على قرار رفع أسعار الفائدة، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الخطوة ضرورية في هذه الفترة. 

وأكد أنه لا توجد طريقة واحدة لحل المشكلة، ولكن هناك العديد من الحلول لحلها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير حاليًا في طريق خفض وليس رفع أسعار الفائدة. 

وشدد على أنه لن يتردد في استخدام أي وسيلة لتحقيق معدل تضخم موحد، مضيفًا: "هذا لن يحدث بين يوم وليلة، وما حدث هو بداية ويتطلب جهودًا من البنك المركزي ومجتمع الأعمال".

مواد متعلقة

"صناعة النواب": قرارات البنك المركزي ضربة قاضية للسوق السوداء للدولار

محافظ البنك المركزي: اتخذنا إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد واحتواء التضخم

إتحاد المصريين بالسعودية يشيد بقرارات البنك المركزي: يزيد من تحويلات المصريين في الخارج

رئيس الوزراء يُشيد بقرارات البنك المركزي

النائب أيمن محسب: قرار البنك المركزى يسهم في كبح التضخم واستقرار السوق النقدية

خبير اقتصادي: البنك المركزي تغلب على آثار الأزمات العالمية بزيادة الفائدة 6%

بعد زيارة أسعار الفائدة.. البنك المركزي يعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم (عاجل)

اقتصادية النواب: قرار البنك المركزي برفع الفائدة انفراجة للاقتصاد
الجريدة الورقية