أوبرا دمنهور تحتفل بعيد الأم وشهر رمضان الجمعة القادمة

في إطار الإحتفال بعيد الأم الذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك ، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ،حفلاً فنيًا لمركز تنمية مواهب أوبرا الاسكندرية ودمنهور ، تحت إشراف فني للدكتورة هدى حسنى، وذلك في السابعة مساء يوم الجمعة ٨ مارس على مسرح أوبرا دمنهور.

حيث سيبدأ الحفل بفاصل غنائي لكورال أطفال دار أوبرا الإسكندرية ودمنهور بقيادة الدكتور محمد حسني والذي يقدم باقة من الأغاني المتنوعة هي: ماما يا حلوة - أنا عندي بغبغان - الدنيا ربيع - القلب يعشق كل جميل - كان في فراشة صغنتتة - أحن قلب - رمضان جانا - اسلمي يا مصر ،ثم يليه رقصات فنية يعرضه فصل الباليه تصميم وتدريب الفنان إبراهيم خالد.

ومن الجدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب يتيح العديد من الفرص الفريدة للدارسين الموهوبين الذين يسعون للتفوق في مختلف المجالات الفنية من خلال تقديم مناهج وبرامج شاملة ومتنوعة تغطى مجموعة واسعة من الفنون التى تشمل الباليه والبيانو والجيتار والإيقاع والغناء العربي وكورال الأطفال .