حقيقة اعتزال النجم الجزائري إسلام سليماني

ترددت في الساعات الأخيرة، أنباء عن اعتزال النجم الجزائري إسلام سليماني مهاجم نادي ميشلين البلجيكي ومحاربو الصحراء، وذلك بعد فشل حصد لقب أمم أفريقيا الأخير.

حيث كشفت العديد من التقارير الإعلامية في وقت سابق، أن اعتزال إسلام سليماني بات قريبًا، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الآخرين والذين تجاوز سنهم الـ30 عامًا بعد خروج منتحب الجزائر من الدور الأول لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2024.

وكشف اللاعب لمصدر مقرب منه أنه لم يفكر في الاعتزال بعد، حيث يخطط الهداف التاريخي لـ"محاربي الصحراء" مواصلة مشواره الدولي إلى غاية نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

حيث يرغب سليماني في المشاركة بكأس العالم قبل الاعتزال، من أجل الخروج من الباب الواسع، وتعويض الإخفاق الكبير الذي حدث بعدم التأهل إلى نسختي 2018 و2022.

ويبقى قرار اعتزال إسلام سليماني (35 عامًا) اللعب مع منتخب الجزائر في يد المدرب بيتكوفيتش، التي توحي كل المؤشرات بأنه سيتخذ قرارات حاسمة بخصوص اللاعبين الذين تجاوزوا سن الـ33، ولم يقدموا مستويات مرضية في آخر مبارياتهم مع منتخب الجزائر، إذ قد يستغني عن أكثر من اسم، ويعطي فرصة أكبر للاعبين الشباب.