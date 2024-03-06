مياه الفيوم تنظم برنامج تدريبي لمهندسي تشغيل الصرف الصحي

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، برنامج تدريبي لمهندسي تشغيل الصرف الصحي عن مأمونية نظم تداول الصرف الصحي وذلك لعدد من الشركات (صرف القاهرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر) بالتعاون بين قطاعي الموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

وأوضح "النجار" أن الادارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية قامت بتنظيم دورة تدريبية تحت مسمى مأمونية نظم تداول الصرف الصحي (مديري محطات وشبكات صرف صحي) ضمن برنامج الاحتياجات التدريبية.

وأشار الدكتور محمود الغندقلى مدير عام الإدارة العامة للتدريب أن الدورة التدريبية تهدف الى تعريف المهندسين بالمحطات بمنهجية سلامة ومأمونية المياه تنفيذاً لأحدث الإرشادات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية لا سيما كونها منهج استباقي في إدارة المخاطر في مرافق الصرف الصحي.

نظام التجميع

وخلال الدورة التدريبية قام كلا من الدكتور محمد عبد المولى، والدكتور علاء سالم، والدكتور حسن عبد الله، بالإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف الصحي بالشركة القابضة بشرح كيفية توصيف مراحل نظام الصرف الصحي (نظام التجميع ونظام المعالجة وإعادة الاستخدام) مع مراعاة الشروط الصحية و البيئية، وذلك في حضور منسقة التدريب نسمة ماهر من الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة.

كما تم تطبيق أنشطة تفاعلية بين المتدربين لتساعد على توصيل المادة العلمية بطريقة سهلة و بسيطة.

واشار سامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية بان الدورة التدريبية استمرت لمدة خمسة أيام بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه العزب الجديدة تحت الإشراف الكامل للإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة (دعم مراكز التدريب).

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