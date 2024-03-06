الأربعاء 06 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز الشروق يتفقد المنطقتين الرابعة والخامسة ويستمع لشكاوى السكان

رئيس جهاز الشروق
رئيس جهاز الشروق

قام المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، برفقة مسؤولى الجهاز بجولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة بالمنطقتى الرابعة والخامسة، كما  تفقد المحاور والطرق الداخلية وكذا الحدائق العامة.

واستهل رئيس الجهاز،الجولة بالمرور على أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات، وصيانة المتنزهات، ورعاية المزروعات، والتعامل مع أى مخالفات، مؤكدًا خلال المرور بتكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفائتها وإعادة الشىء لأصله لبعض القطعيات بالطرق، والمشايات داخل الحدائق، وإزالة الزراعات العشوائية من المسطحات.

كما إلتقى رئيس الجهاز، بعددًا من السكان المناطق نطاق الجولة، واستمع لشكاوهم، والتى جاء أبرز ما فيها طلبهم دفع أعمال الرصف بالطرق الداخلية بالمنطقة الخامسة، موجهًا بإعطاء الأولوية للتنفيذ خلال الفترة القادمة لأعمال الطبقة الأسفلتية بالقطاعات التى اشتكى منها السكان، والواقعة ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع.

 

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