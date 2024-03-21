القليوبية: توافر السلع التموينية بمناطق الإسكان بديل العشوائيات

وجه المهندس عيد عبدالله ابوزيد وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، بتشكيل لجان للمرور على المدن التى تم نقل سكان العشوائيات إليها، والوقوف على مطالب واحتياجات هذه المدن من خدمات لتوفير حياة كريمة لتلك الأسر، ومن أهمها ما يخص وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما وجه بتكليف فريق عمل للمتابعة والمرور بمناطق الإسكان بديل العشوائيات بنطاق المحافظه ومتابعة موقف توافر الخدمات التموينية (خبز _ سلع تموينية وغيرها من الخدمات)، للمواطنين قاطني هذه المناطق بصفة أساسية لحين توافر المقرات المطلوبة من خلال فتح منافذ الخبز والمنافذ السلعية المتحركة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة مجدي عبدالكريم عامر مساعد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ويعاونه فريق عمل من مديرية التموين وإدارة تموين الخانكة ومكتب تموين العبور، وبالتنسيق مع جهاز مدينة العبور الجديدة، وتم التوجه إلى مدينة العبور الجديدة ومعاينة المناطق السكنية بديل العشوائيات.

وتم معاينة واستلام وحده ادارية بالحي 14 بالعبور الجديدة لتوفير الخدمات لقاطني المنطقه وخدمة إصدار البطاقات التموينية، كما تم معاينة مخبز تابع لجهاز مدينة العبور الجديدة جاهز للتشغيل، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيله وإنتاج الخبز المدعم، ومعاينة عدد ٢ محل تابع لجهاز مدينة العبور الجديدة، وجار اتخاذ الإجراءات لإنشاء مشروع جمعيتي بها لتوفير السلع التموينية المدعمة.

فيما تم معاينة منافذ توزيع تابعة للجهاز لتوفير السلع والخدمات والخضر والفاكهة للمواطنين، وجار العمل على تشغيلها، وتوفير سياره متنقلة بالمنطقة لصرف المقررات التموينية للمواطنين بالبطاقات التموينية.

وتم توفير سلع أساسية من سكر وزيت وأرز و مكرونه وسمن وفول وكافة السلع الأساسية باسعار مخفضه، كما تم توفير الخبز البلدي المدعم بصفه يوميه لحين إنهاء إجراءات تشغيل المخبز ومشروع جمعيتي ومنافذ الخدمات، مشيراً إلى توفير معرض أهلا رمضان الذي تم افتتاحه بالعبور الجديدة لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة.