تفاصيل استهداف الحوثي لسفينة أمريكية بعدد من الصواريخ البحرية

نفذت القوات البحرية التابعة لجماعة الحوثي في اليمن عملية استهداف ضد السفينة ( TRUE CONFIDENCE ) الأمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وقال الحوثي في بيانه : إن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله، ما أدى إلى نشوب الحريق فيها.

وأضاف أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات.

وجددت ميليشيا الحوثي تنبيهها إلى كافة السفن بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية، وعلى كافة طواقم السفن المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى.

وختم الحوثي بيانه : مستمرون في تنفيذ واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم وأن عملياتها في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف إلا عند توقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.