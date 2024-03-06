بداية من رمضان .. مد ساعات العمل مؤقتًا بالقطار الكهربائي الخفيف

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، أنه سيتم مد مواعيد عمل القطار الكهربائي الخفيف LRT خلال شهر رمضان الكريم.

على أن يبدأ العمل بالمحطات يوميا من الساعة السادسة صباحا ويتم غلق المحطات في تمام الثانية عشر منتصف الليل بالإضافة لتقليل زمن التقاطر وقت الذروة.



ويأتي هذا القرار بتوجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة للركاب خلال أيام الشهر الكريم.