الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بداية من رمضان .. مد ساعات العمل مؤقتًا بالقطار الكهربائي الخفيف

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، أنه سيتم مد مواعيد عمل القطار الكهربائي الخفيف LRT خلال شهر رمضان الكريم.

 على أن يبدأ العمل بالمحطات يوميا من الساعة السادسة صباحا ويتم غلق المحطات في تمام الثانية عشر منتصف الليل بالإضافة لتقليل زمن التقاطر وقت الذروة.
 

ويأتي هذا القرار بتوجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة للركاب خلال أيام الشهر الكريم.

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