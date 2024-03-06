جوائز الافضل في الدوري السعودي لشهر فبراير

توج البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب عن شهر فبراير الماضي، فيما سجل صاحب الـ 30 عامًا، 5 أهداف في مواجهتي الشباب هدفين والحزم هاتريك.

واستطاع البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، الحصول على جائزة أفضل مدرب عن الشهر ذاته للمرة الرابعة على التوالي، فيما خطف المغربي ياسين بونو، حارس الفريق الأزرق، جائزة أفضل حارس، بعد أن حافظ على شباكه نظيفة في الجولات الماضية.

ونال محمد العيسى، حارس فريق الشباب، جائزة أفضل لاعب واعد.

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن جوائز الافضل بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لشهر فبراير الماضي.

وتقدم رابطة دوري المحترفين جوائز شهرية للمتميزين في دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023ـ2024، وذلك برعاية من شركة روشن.



ويضم الفريق الفني لجوائز اختيار اللاعبين الفائزين تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبو شقير، عبيد الله العيسى.